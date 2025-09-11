Da li su nam tenkovi na ulicama zaista bili potrebni? Pogledajte samo kako je već prvog dana priprema za paradu stradao asfalt VIDEO

Vozila Vojske Srbije koja se pripremaju za vojnu paradu okupirala su jutros pojedine novobeogradske bulevare i izazvala potpuni kolaps u saobraćaju u tom delu grada.

Već prvog dana, kako se može videti na snimcima na društvenim mrežama, na pojednim mestima je uništen asfalt. Tokom današnje svojevrsne probe vojne parade, zakazane za 20. septembar, Bulevarom Mihajla Pupina i Bulevarom Nikole Tesle od TC Ušće do Zemuna, prošla su brojna vojna vozila, od kamiona sa protivavionskim raketama, oklopnih vozila, tansportera do tenkova. Izuzev saobraćajnoj kolapsa, ova smotra vojne sile koju poseduje Srbija ostavila je očigledne tragove