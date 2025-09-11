NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto

BEOGRAD - Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (7,0 odsto), objavila je centralna banka.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. Ukupna međugodišnja inflacija u Srbiji je, nakon usporavanja na 3,8 odsto u maju, ubrzala na 4,6 odsto u junu i 4,9 odsto u julu, najviše zbog uticaja nepovoljnih vremenskih prilika na rast cena hrane (posebno neprerađene hrane), koji je bio izražen početkom ovogodišnje poljoprivredne
Ključne reči

NBSNarodna BankaInflacijaNarodna Banka Srbijekamatne stope

