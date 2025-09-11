Nbs donela novu odluku o kamatnoj stopi! Evo šta je uticalo na nju i da li će se menjati visina rata kredita

Odlučeno je i da se na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%). - Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje.

Ukupna međugodišnja inflacija u Srbiji je, nakon usporavanja na 3,8% u maju, ubrzala na 4,6% u junu i 4,9% u julu, najviše zbog uticaja nepovoljnih vremenskih prilika na rast cena hrane (posebno neprerađene hrane), koji je bio izražen početkom ovogodišnje poljoprivredne sezone. Tako je međugodišnji rast cena hrane i bezalkoholnih pića u julu od 8,1% opredelio nešto više od polovine ukupne inflacije - saopštili su iz NBS. Kako navode, ukoliko se posmatra bazna