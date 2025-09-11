Nbs donela novu odluku o kamatnoj stopi! Evo šta je uticalo na nju i da li će se menjati visina rata kredita

Kurir pre 2 sata
Nbs donela novu odluku o kamatnoj stopi! Evo šta je uticalo na nju i da li će se menjati visina rata kredita

Odlučeno je i da se na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%). - Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje.

Ukupna međugodišnja inflacija u Srbiji je, nakon usporavanja na 3,8% u maju, ubrzala na 4,6% u junu i 4,9% u julu, najviše zbog uticaja nepovoljnih vremenskih prilika na rast cena hrane (posebno neprerađene hrane), koji je bio izražen početkom ovogodišnje poljoprivredne sezone. Tako je međugodišnji rast cena hrane i bezalkoholnih pića u julu od 8,1% opredelio nešto više od polovine ukupne inflacije - saopštili su iz NBS. Kako navode, ukoliko se posmatra bazna
Narodna banka zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

Turska centralna banka smanjila referentnu kamatnu stopu za 250 baznih

Inflacija i ekonomska kriza dižu cenu zlata, Srbija sigurna, evo šta kažu podaci

ECB ne menja kamatne stope, projekcija privrednog rasta revidirana sa 0,9 na 1,2 odsto

Evropska centralna banka zadržala referentnu kamatnu stopu na dva odsto

Evropska centralna banka zadržala referentnu kamatnu stopu na depozite na dva odsto

NBS: Referentna kamatna stopa ostaje 5,75 odsto

Vlada Srbije uputila Skupštini predloge zakona za zaduženje od 410 miliona evra

Da li će polovnjaci pojjeftiniti do kraja godine?

Osnovano novo poslovno udruženje turističke industrije Srbije – ATIS

DDOR proslavio 80 godina postojanja

Minimalac pod pritiskom, Nikolić: "Inflacija će uzeti danak, realna vrednost minimalne zarade dosta niža"

