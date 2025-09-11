Evropska centralna banka zadržala referentnu kamatnu stopu na depozite na dva odsto

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Tanjug
Evropska centralna banka zadržala referentnu kamatnu stopu na depozite na dva odsto

Evropska centralna banka (ECB) zadržala je danas sve tri ključne kamatne stope na istom nivou - referentnu kamatnu stopu na depozite na dva odsto, kamatu na glavne operacije refinasiranja na 2,15 odsto i kamatu na graničnu kreditnu liniju na 2,4 odsto.

Prema novim projekcijama banke, inflacija u evrozoni će biti 2,1 odsto u 2025, 1,7 odsto u 2026. i 1,9 odsto u 2027. godini. Očekivana stopa bazne inflacije u evrozoni iznosi 2,4 odsto u 2025, 1,9 odsto u 2026. i 1,8 odsto u 2027. U projekcijama se navodi da će privredni rast evrozone iznositi 1,2 odsto ove godine, dok prognoza za 2026. iznosi jedan odsto, a za 2027. godinu 1,3 odsto. Prognoza ekonomskog rasta evrozone u 2025. je poboljšana u odnosu na jun kada je
Ključne reči

KamateInflacijaEvrozonakamatne stopeEcb

