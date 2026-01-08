Srednji kurs dinara za evro 117,3227

RTV pre 26 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3227

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro u četvrtak, 8. januara, iznosiće 117,3227, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti jači za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine nepromenjen. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar na 5. januar neznatno je promenjen i iznosi 100,3616. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,5 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,4 odsto.
