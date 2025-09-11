UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Ruski dronovi namerno ušli u Poljsku; Moskva: Varšava nema dokaze

RTV pre 1 sat  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Ruski dronovi namerno ušli u Poljsku; Moskva: Varšava nema dokaze

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini ušao je u 1.296. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je vojska primetila kretanje ruskih dronova i da njihov prelazak granice s Poljskom nije bio ni nesreća ni greška, već da je bio nameran. Ruska ambasada ističe da joj u protestnoj noti Poljska nije dostavila dokaze o narušavanju vazdušnog prostora navodno "ruskim" dronovima i da su optužbe potpuno neosnovane.

Rat dronovima, slučajno ili namerno, stigao je i do Poljske koja je ih uz podršku NATO saveznika oborila, nakon što je detektovala 19 objekata, za koje tvrdi da su stigli iz Belorusije i da su ruski. Usledile su optužbe na račun Rusije, a Varšava je ruskom ambasadoru uručila prtestnu notu. Moskva je odgovorila da su dronovi u Poljsku stigli iz pravca Ukrajine i da Rusija nije planirala da pogodi ciljeve u toj državi. Ruska diplomatska misija u Varšavi je istakla da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Uživo Zelenski napao ''Rusi namerno dronovima ušli u Poljsku''! Oglasila se Moskva

Uživo Zelenski napao ''Rusi namerno dronovima ušli u Poljsku''! Oglasila se Moskva

Alo pre 16 minuta
Zelenski: Ruski dronovi namerno ušli u Poljsku; Moskva: Varšava nema dokaze

Zelenski: Ruski dronovi namerno ušli u Poljsku; Moskva: Varšava nema dokaze

RTS pre 1 sat
Kremlj testira crvene linije NATO: Upad dronovima u Poljsku nova faza strategije "rezanja salame": Putin je majstor te igre…

Kremlj testira crvene linije NATO: Upad dronovima u Poljsku nova faza strategije "rezanja salame": Putin je majstor te igre (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOBelorusijaMoskvaUkrajinaRusijaVaršavaPoljskaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Trampov glas za mlade: Ko je bio Čarli Kirk?

Trampov glas za mlade: Ko je bio Čarli Kirk?

Danas pre 6 minuta
FBI: Osumnjičeni za ubistvo Trampovog saradnika pušten na slobodu, u toku potraga za ubicom

FBI: Osumnjičeni za ubistvo Trampovog saradnika pušten na slobodu, u toku potraga za ubicom

Sputnik pre 11 minuta
Ubistvo Čarlija Kirka: Sumnja se da je počinilac pucao sa krova (VIDEO)

Ubistvo Čarlija Kirka: Sumnja se da je počinilac pucao sa krova (VIDEO)

Nedeljnik pre 6 minuta
FBI: Uhapšeni zbog ubistva Kirka pušten na slobodu, istraga se nastavlja

FBI: Uhapšeni zbog ubistva Kirka pušten na slobodu, istraga se nastavlja

N1 Info pre 1 minut
Ubica čarlija kirka i dalje na slobodi! Amerika u šoku: I drugi osumnjičeni pušten iz pritvora, još je misterija ko je…

Ubica čarlija kirka i dalje na slobodi! Amerika u šoku: I drugi osumnjičeni pušten iz pritvora, još je misterija ko je Trampovog saradnika brutalno likvidirao metkom u vrat

Blic pre 6 minuta