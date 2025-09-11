UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Ruski dronovi namerno ušli u Poljsku; Moskva: Varšava nema dokaze

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini ušao je u 1.296. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je vojska primetila kretanje ruskih dronova i da njihov prelazak granice s Poljskom nije bio ni nesreća ni greška, već da je bio nameran. Ruska ambasada ističe da joj u protestnoj noti Poljska nije dostavila dokaze o narušavanju vazdušnog prostora navodno "ruskim" dronovima i da su optužbe potpuno neosnovane.

Rat dronovima, slučajno ili namerno, stigao je i do Poljske koja je ih uz podršku NATO saveznika oborila, nakon što je detektovala 19 objekata, za koje tvrdi da su stigli iz Belorusije i da su ruski. Usledile su optužbe na račun Rusije, a Varšava je ruskom ambasadoru uručila prtestnu notu. Moskva je odgovorila da su dronovi u Poljsku stigli iz pravca Ukrajine i da Rusija nije planirala da pogodi ciljeve u toj državi. Ruska diplomatska misija u Varšavi je istakla da