Ruska vojska preuzela je vatrenu kontrolu nad auto-putem Herson-Nikolajev, izjavio je za Sputnjik gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo.

„Kontrolišemo nebo iznad auto-puta do Nikolajeva i puta do Belozjorke. Dronovi stalno rade. Oružane snage Ukrajine više se ne kreću ovim pravcima – to je previše opasno za njih. Sada kao rezervnu rutu koriste obilazni put do Nikolajeva preko Snigirjovke“, objasnio je Saldo. Grupa „Dnjepar“ uništila gruzinske plaćenike Tenk T-72 B3M grupe „Dnjepar“ uništio je kod Orehova diverzantsko-izviđačku grupu ukrajinske vojske koju su činili gruzijski plaćenici naoružani