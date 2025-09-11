Vremeplov: Osnovan nacionalni atletski savez Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Osnovan nacionalni atletski savez Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

NOVI SAD - Na današnji dan 1921. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca je osnovan nacionalni atletski savez.

Danas je četvrtak, 11. septembar, 255. dan 2025. godine. 1524 - Rođen je francuski pisac Pjer de Ronsar, vođa renesansne pesničke grupe "Plejada". Francusku poeziju obogatio je raznolikošću pesničkih oblika. U vreme religioznih ratova u Francuskoj digao je glas u odbranu otadžbine u "Besedi o bedi ovog vremena". Dela: zbirke pesama "Ode", "Ljubavi", "Himne", "Elegije", ep "Fransijada" (nedovršen). 1830 - Proglašena je republika Ekvador kao deo konfederacije
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 11. septembar

Na današnji dan, 11. septembar

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaNovi SadEkvadorFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Investitori su svrstali Francusku u rizičnu "periferiju" evrozone

Investitori su svrstali Francusku u rizičnu "periferiju" evrozone

Blic pre 22 minuta
Vremeplov: Osnovan nacionalni atletski savez Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Vremeplov: Osnovan nacionalni atletski savez Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

RTV pre 1 sat
Predsednik Izraela u Londonu protestuje zbog priznavanja Države Palestine

Predsednik Izraela u Londonu protestuje zbog priznavanja Države Palestine

Beta pre 4 sati
Ubrzavanje puzajuće diktature

Ubrzavanje puzajuće diktature

Radar pre 4 sati
Na „završenu“ prugu hteli da potroše još 160 miliona evra

Na „završenu“ prugu hteli da potroše još 160 miliona evra

Radar pre 4 sati