Na današnji dan, 11. septembar

Danas je četvrtak, 11. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1524 - Rodjen je francuski pisac Pjer de Ronsar (Pierre, Ronsard) najznačajniji pesnik renesansne pesničke škole "Plejada", koja je izvršila preokret u francuskoj poeziji i utemeljila novi poetski izraz i jezik. 1709 - Anglo-holandsko-austrijske trupe pod komandom vojvode od Marlboroa (Marlborough) i princa Eugena Savojskog pobedile su Francuze u bici kod Malplakea, poslednjoj velikoj bici u Ratu za špansko nasleđe (1701-14). 1773 - Ubijen je Šćepan Mali, lažni