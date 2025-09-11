Luka razočaran suđenjem: „To mi se nikada nije desilo“

Sputnik pre 57 minuta
Luka razočaran suđenjem: „To mi se nikada nije desilo“

Luka Dončić, najbolji košarkaš Slovenije, bio je razočaran zbog eliminacije od Nemačke u četvrtfinalu Evrobasketa. Zatrpao je koš rivala sa 39 poena, ali to nije bilo dovoljno. Kratko je prokomentarisao suđenje, rečenicom da mu se tako nešto nikada nije dogodilo tokom dosadašnje karijere.

To se odnosilo na četiri lične greške koje su mu arbitri dodelili za svega tri četvrtine. „Ne želim da pričam o sudijama. Zaista ne bih o tome, ali četiri faula na početku treće četvrtine, tako nešto mi se nikada u životu nije dogodilo“, rekao je kratko Luka. Kada je reč o samom četvrtfinalnom meču u kom je Slovenija gotovo 80 odsto vremena imala prednost, da bi na kraju izgubila rezultatom 99:91, Dončić je rekao. „Nismo zaslužili da izgubimo. Sada sam bio sa
