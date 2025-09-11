Blagi skok kriptovaluta: Strah i dalje drži investitore na oprezu

Vrednost bitkoina je danas u 16 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 1,18 odsto na 97.342,16 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 45,82 milijarde evra, što je znatno viša vrednost u odnosu na juče. Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 49 u kategoriji "neutralno", a to pokazuje da je raspoloženje ulagača neznatno bolje u odnosu na juče, kada se indeks nalazio na nivou 48 u istoj kategoriji. Vrednost itirijuma (ETH) je porasla za 1,8 odsto na 3.785,46 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,98 odsto na 772,26