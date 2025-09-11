Pripremite se za današnji dan i nigde bez kišobrana: Prete oluje i nepogode, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji u četvrtak umereno do pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ponegde se očekuju grmljavinske oluje i nepogode, uz obilnije padavine. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, a u košavskom području jak jugoistočni. Krajem dana vetar u slabljenju. Jutarnja temperatura od 16 do 22°C, maksimalna dnevna od 25 na severu do 30 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu u četvrtak umereno do pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode, uz obilnije padavine. Vetar