Mračna strana Holivuda

Iza raskošnih studija i nasmejanih lica odvijale su se tragedije: silovanja i ubistva, zataškavanja i ucene. Holivud je natopljen alkoholom, drogom i nasiljem

Holivud je od svojih početaka prodavao sliku savršenstva – obećanje glamura, bogatstva i večne mladosti, mesta gde se snovi pretvaraju u celuloidnu večnost. Ali upravo tamo gde su se rađale najblistavije slike američke kulture, skrivala se i njena najmračnija strana. Tabloidi su hranili javnost senzacijama, dok su studiji angažovali fiksere da brišu tragove, da podmićuju policiju i novinare, da potapaju priče pre nego što stignu do naslovnih strana. Ako je Holivud