Poljska zatražila sastanak SB UN

Poljska je zatražila sastanak Saveta bezbednosti UN nakon što su ruski dronovi prekršili vazdušni prostor te zemlje, saopštila je danas južnokorejska misija pri UN, koja predsedava ovog meseca.

Sastanak bi mogao da bude održan sutra, rekao je diplomatski izvor za TASS. Poljska je u sredu prijavila najmanje 19 neovlaščenih upada ruskih dronova, od kojih je nekoliko uništeno, saopštivši da su bespilotne letelice ušle u zemlju iz Belorusije. Do sada su prijavljena tri oborena drona, a zbog incidenta je deo vazdušnog prostora Poljske, uključujući područje iznad varšavskog aerodroma “Šopen”, privremeno zatvoren. Na zahtev Poljske, NATO je pozvao Član 4