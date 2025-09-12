Bivši predsednik Brazila Bolsonaro osuđen na 27 godina zatvora zbog 'planiranja vojnog puča'

BBC News pre 26 minuta

REUTERS/Amanda Perobelli Marš pristalica bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara na ulicama Rio de Žaneira uoči izricanja presude

Bivši predsednik Brazila, Žair Bolsonaro, osuđen je na 27 godina i tri meseca zatvora pošto je prethodno proglašen krivim za planiranje vojnog puča.

Vrhovni sud izrekao je kaznu samo nekoliko sati nakon što je doneo presudu kojom je proglašen krivim.

Četvoro od pet sudija Vrhovnog suda proglasilo je sedamdesetogodišnjaka krivim za kovanje zavere čiji je cilj bio da ostane na vlasti iako je izgubio izbore 2022. od levičarskog rivala, Luiza Inasija Lule da Silve.

Iako zavera nije da dobila dovoljnu podršku vojske da bi bila sprovodena u delo, kulminirala je upadom Bolsonarovih pristalica u vladine zgrade 8. januara 2023. godine, utvrdile su sudije.

Samo je jedan sudija glasao da bude oslobođen.

Bolsonarovi advokati nazvali su kaznu „apsurdno preteranom" i rekli da će podneti žalbe.

Sudija Karmen Lusija, čiji je glas „zapečatio" sudbinu Bolsonara, rekla je da je on pokrenuo „pobunu" 8. januara 2023, kada su hiljade njegovih pristalica vandalizovale Vrhovni sud, predsedničku palatu i Kongres.

Proglasila ga je krivim po svih pet tačaka optužnice: pokušaj državnog udara, vođenje oružane kriminalne organizacije, pokušaj nasilnog ukidanja demokratske vladavine prava i još dve tačke optužnice u vezi sa oštećenjem imovine tokom upada u zgrade u Braziliji u januaru 2023.

Bolsonaro, kome je prethodno bio određen kućni pritvor, odbacivao je krivicu i nazvao je suđenje „lovom na veštice", tvrdeći da je politički motivisano.

On nije prisustvovao završnoj fazi suđenja.

Ranije je govorio da su optužbe i ceo sudski proces osmišljeni da ga spreči da se kandiduje na predsedničkim izborima 2026. godine, iako mu je već bilo zabranjeno obavljanje javne funkcije po odvojenim optužbama.

Njegove reči je ranije ponovio i američki predsednik Donald Tramp, koji je uveo carine od 50 odsto na brazilsku robu, predstavljajući ih kao odmazdu za Bolsonarov krivični postupak.

Reagujući na presudu Bolsonaru, Tramp je rekao da je smatrao da je „veoma iznenađujuća“ i uporedio je sa sopstvenim iskustvom:

„To je veoma slično onome što su pokušali da urade meni.

Ali nisu uspeli".

Državni sekretar SAD Marko Rubio rekao je da je Vrhovni sud Brazila „nepravedno presudio da zatvori bivšeg predsednika Žaira Bolsonara" i zapretio da će „odgovarati u skladu sa tim na ovaj 'lov na veštice'“.

Brazilsko Ministarstvo spoljnih poslova brzo je reagovalo, objavivši na mreži Iksu da „pretnje poput one koju je izneo Rubio, napadajući brazilske vlasti i ignorišući činjenice i ubedljive dokaze, neće zastrašiti našu demokratiju“.

(BBC News, 09.12.2025)