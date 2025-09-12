Istorijski proces: Ko je Žair Balsonaro, bivši predsednik Brazila, koji je osuđen na 27 godina zatvora?

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Istorijski proces: Ko je Žair Balsonaro, bivši predsednik Brazila, koji je osuđen na 27 godina zatvora?

Bivši predsednik Brazila Žair Bolsonaro proglašen je krivim za pokušaj obaranja rezultata izbora 2022. godine, u zaveri za koju tužioci tvrde da je uključivala planove za atentat na novoizabranog predsednika, kako bi ostao na vlasti.

Četvoro od pet sudija brazilskog Vrhovnog suda glasalo je za osudu Bolsonara po svih pet tačaka optužnice u ovom istorijskom procesu, i osudilo ga na 27 godina i tri meseca zatvora. Bolsonaro je osuđen za: planiranje državnog udara; učešće u oružanoj kriminalnoj organizaciji; pokušaj nasilnog ukidanja demokratskog poretka Brazila; počinjenje nasilja nad državnim institucijama i nanošenje štete zaštićenoj javnoj imovini tokom upada njegovih pristalica u zgrade vlade
