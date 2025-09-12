Bivši predsednik Brazila Bolsonaro osuđen na 27 godina zatvora za pripremu državnog udara

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Sudsko veće brazilskog Vrhovnog suda osudilo je sinoć bivšeg predsednika Žaira Bolsonara na 27 godina i tri meseca zatvora zbog planiranja državnog udara kako bi ostao na vlasti nakon poraza na izborima 2022. godine.

Petočlano sudsko veće sudija Vrhovnog suda izreklo je presudu samo nekoliko sati pošto su proglasili bivšeg lidera krivim, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Oni su ustanovili da je kriv za predvođenje zavere čiji cilj je bio da se on održi na vlasti posle poraza na izborima 2022. godine od svog levičarskog rivala Luša Injacija Lula da Silve. Četvoro od pet sudija veća se izjasilo da je kriv dok je jedan sudija glasao da se Bolsonaro oslobodi optužbii.
