Tramp: Želeo bih da nam Kina pomogne u odnosima s Rusijom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi želeo da Kina pomogne Vašingtonu u odnosima sa Rusijom.

On je, takođe, izrazio uverenje da Rusija želi da u Ukrajini bude postignut mir. Trampa na put u Aziji, očekuju razgovori o investicionim sporazumima, mirovnim inicijativama i trgovinskim pitanjima. Prva stanica mu je Malezija, gde prisustvuje regionalnom samitu i sastati sa premijerom te zemlje Anvarom Ibrahimom, kao i sa liderima Tajlanda i Kambodže radi potpisivanja proširenog sporazuma o prekidu vatre između dve susedne zemlje, preneo je AP. Predsednik SAD je