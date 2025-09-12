Ceca se nije pojavila na slavlju Saše Matića, a evo i zašto: U Beogradu na tajnoj lokaciji sprema ono što svi najviše čekaju

Blic
Balkanska zvezda, Svetlana Ceca Ražnatović, veliki je prijatelj porodice Matić. Večeras je iz opravdanih razloga propustila slavlje 18.rođendana ćerke Saše Matića.

U ime porodice Ražnatović došli su Lidija Ocokoljić sa suprugom i ćerkom. Kako Blic saznaje, Ceca večeras snima spot za jednu od pesama koji će se naći na njenom novom albumu. Sve je bilo unapred zakazano, na desetine ljudi iz tima i zato nikako nije mogla da odlozi ove obaveze. Rođena sestra najveće balkanske zvezde Svetlane Cece Ražnatović, Lidija Ocokoljić večeras je sa suprugom Predragom ruku pod ruku došla na rođendan. Lidija je oduševila sve, kada se pojavila
