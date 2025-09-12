Lidija na rođendanu ćerke Saše Matića: Njen potez razotkrio Cecu i udarac koji je zadala kolegi

Iako se mnogi nadali da će ugledati Cecu Ražnatović, koja je Sašina dugogodišnja prijateljica i saradnica s kojom ima duet Lažov notorni, pevačica se ipak nije pojavila.

Umesto nje, stigla je njena sestra Lidija Ocokoljić sa suprugom Predragom, a njihov dolazak izazvao je veliko interesovanje prisutnih. Ivan Vučićević Lidija Ocokoljić je blistala u elegantnoj mint zelenoj dekoltiranoj haljini, dok je njena ćerka Helena zablistala u kratkoj haljini. Njihov modni tandem bio je jedno od najprimećenijih izdanja večeri. Mnogi su očekivali da će Lidija prokomentarisati Cecino odsustvo ali to se nije dogodilo. Ova zanosna plavuša ne samo