"Crvenilo i pečati mi se pojavljuju na koži od stresa": Ana Radulović prvi put o intimnom snimku sa Gastozom, tužila njegovu bivšu, pa joj se javno obratila ovim pitanjem

Blic pre 2 sata
"Crvenilo i pečati mi se pojavljuju na koži od stresa": Ana Radulović prvi put o intimnom snimku sa Gastozom, tužila njegovu…

Voditeljka Ana Radulović oglasila se na svom profilu na Instagramu potresnim videom.

Naime, pre nekoliko meseci Nađa Rakić, bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza tvrdila je da Ana Radulović ima intimnim snimak sa njim, a voditeljka se sada prvi put oglasila na tu temu i oštro sve demantovala. "Ako primetite da na početku ovog videa, moja koža je sasvim normalna dok od polovine se naglo pojavljuje crvenilo i pečati, koji su samo jedan od pokazatelja kakav stres sam prolazila i prolazim kada pričam o tome, iako je prošlo više od pola godine. Iako
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Pozivam je da..." Voditeljka Pinka van sebe zbog Gastozove bivše devojke, hitno se oglasila, nije mogla više da izdrži (video)…

"Pozivam je da..." Voditeljka Pinka van sebe zbog Gastozove bivše devojke, hitno se oglasila, nije mogla više da izdrži (video)

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

"Pobegla sam od Zorana Marjanovića" Naša pevačica šokirala priznanjem, evo šta je tražio od nje

"Pobegla sam od Zorana Marjanovića" Naša pevačica šokirala priznanjem, evo šta je tražio od nje

Alo pre 45 minuta
Studenti Kornela ubili medveda, pa ga doneli u dom! Rasparčali da i odrali, oglasili se sa Univerziteta: "Nije prekršen zakon

Studenti Kornela ubili medveda, pa ga doneli u dom! Rasparčali da i odrali, oglasili se sa Univerziteta: "Nije prekršen zakon

Blic pre 1 sat
Evrovizija pred skandalom! Irska se povlači sa takmičenja ako nastupi Izrael

Evrovizija pred skandalom! Irska se povlači sa takmičenja ako nastupi Izrael

Alo pre 1 sat
"Pozivam je da..." Voditeljka Pinka van sebe zbog Gastozove bivše devojke, hitno se oglasila, nije mogla više da izdrži (video)…

"Pozivam je da..." Voditeljka Pinka van sebe zbog Gastozove bivše devojke, hitno se oglasila, nije mogla više da izdrži (video)

Alo pre 1 sat
Pobedila u rijalitiju, a onda nestala! Komšije razvezale jezik o Nadici Zeljković, evo čime se sada bavi

Pobedila u rijalitiju, a onda nestala! Komšije razvezale jezik o Nadici Zeljković, evo čime se sada bavi

Alo pre 1 sat