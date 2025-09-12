Ko je bio mile Novaković: Uhapsio je zemunski klan, Zvezdan Jovanović mu je priznao ubistvo Đinđića, njegova uloga u akciji "Sablja" bila je ključna

Mile Novaković, nekadašnji šef Uprave kriminalističke policije, preminuo je danas u 72. godini. On je u policiji je proveo tri decenije, a nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. 12. marta 2003. imao je značajnu ulogu i u akciji "Sablja", koja je "posekla" - osim okorelih kriminalaca - i mnoge političare, novinare, estradne zvezde...

MiIe Novaković je bio bivši načelnik Uprave kriminalističke policije i jedna od ključnih osoba koje su istraživale problem organizovanog kriminala u Srbiji početkom 2000-ih, uključujući i rasvetljavanje atentata na Zorana Đinđića. Novaković je, između ostalog, poznat i po tome što je isleđivao Zvezdana Jovanovića, koji mu je priznao ubistvo premijera dr Zorana Đinđića. Godinu dana je bio i na čelu Uprave kriminalističke policije, a otkrio je mnoge detalje o nekada
