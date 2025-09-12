Preminuo nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković

Beta pre 8 minuta

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP), policijski general Mile Novaković preminuo je u 72. godini, preneo je večeras portal N1.

Novaković je bio jedan od ključnih ljudi koji su istraživali organizovani kriminala u Srbiji početkom 2000-ih godina, uključujući rasvetljavanje atentata na premijera Zorana Đinđića.

Mile Novaković rođen je 1953. godine u Prijepolju gde je završio osnovnu školu i gnimaziju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Kao pripravnik u Upravi kriminalističke policije Beograd zaposlio se 1976. godine i radio je na suzbijanju narkotika, a kasnije je bio i načelnik Četvrtog odeljenja.

Od 1993. do 1997. godine je bio načelnik OUP Čukarica, a zatim prelazi na mesto pomoćnika načelnika za opšti kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vodio je operativnu grupu "Poskok" koja je vodila hapšenje pripadnika Zemunskog klana nakon 5. oktobra 2000. godine.

Govorio je da je "Poskok" imao tri prioriteta: istragu ubistva pripadnika Srpskog pokreta obnove (SPO) na Ibarskoj magistrali, nestanak političara Ivana Stambolića i ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.

U vreme atentata na predsednika Vlade Srbije Zorana Đinđića 2003. godine, nalazio se na mestu pomoćnika načelnika Uprave kriminalističke policije i bio jedan od rukovodilaca policijske akcije "Sablja".

Radio je na hapšenju i isleđivanju Zvezdana Jovanovića, ostalih osumnjičenih za atentat na Zorana Đinđića, kao i ubistvo Ivana Stambolića.

Tokom 2003. godine je postao načelnik Uprave kriminalističke policije, a naredne godine je premešten na mesto načelnika odeljenja Pogranične policije, gde ostaje do penzionisanja 2006. godine.

Autor je knjiga "Državo, ruke u vis" i "Otmice zemunskog klana".

(Beta, 12.09.2025)

Ključne reči

Zoran ĐinđićOrganizovani kriminalPrijepolje

