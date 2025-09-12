Nova dokumentarna serija "Kultura Srba u Hrvatskoj" od 16. septembra na RTS: Scenaristkinja Nataša Drakulić o tome kako je identitet opstajao uprkos vremenu i okolnostima

Od Like i Banije, preko Dalmacije i Dubrovnika, pa sve do Zagreba i Slavonije – nova dokumentarna serija „Kultura Srba u Hrvatskoj“ vodi nas kroz mesta, ljude i priče koje su oblikovale zajedničko kulturno nasleđe. Neispričane priče o Srbima u ovoj zemlji, gledaocima je pokušala da približi scenaristkinja Nataša Drakulić, koja je za "Blic televiziju" podelila svoja iskustva sa snimanja.

Manastiri u Dalmaciji, urbani život u Zagrebu i Slavoniji. Lika, Kordun, Banija. Serijal "Kultura Srba u Hrvatskoj" osmišljen je tako da svaka epizoda predstavi živote Srbe iz različitih delova Hrvatske – od prvih naseljavanja u 13. veku. Iako se narod kroz istoriju često selio, uspevao je da očuva jezik i veru. Scenaristkinja Nataša Drakulić otkriva da upravo ti trenuci svedoče koliko je identitet opstajao uprkos vremenu i okolnostima. - Uspeli smo nekako da
Nova dokumentarna serija "Kultura Srba u Hrvatskoj" od 16. septembra na RTS: Scenaristkinja Nataša Drakulić o tome kako je identitet opstajao uprkos vremenu i okolnostima

