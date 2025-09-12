Teško povređen muškarac: Saobraćajna nesreća na Pupinovom mostu, čovek hitno prevezen u Urgentni

Služba Hitne pomoći je tokom noći u Beogradu imala 102 intervencije, od čega 20 na javnom mestu, rečeno je iz službe Tanjugu.

Kasno sinoć dogodila se saobraćajna nesreća na Pupinovom mostu u smeru iz Zemuna ka Borči, u kojoj je teške traume zadobio muškarac star oko 45 godina. On je potom prevezen u Urgentni centar. Hitnoj pomoći su se tokom noći najčešće za pomoć i savet javljali hronični bolesnici. (Tanjug)