Počele zajedničke strateške vežbe Rusije i Belorusije "Zapad-2025"

Zajedničke strateške vežbe Rusije i Belorusije "Zapad-2025" počele su danas, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. "Dana 12. septembra ove godine, pokrenuta je zajednička strateška vežba oružanih snaga Republike Belorusije i Ruske Federacije 'Zapad-2025'", navodi se u izveštaju. Kako se napominje, vežba će biti završna faza zajedničke obuke oružanih snaga dve zemlje 2025. godine, prenosi agencija RIA Novosti.