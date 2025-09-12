Počele zajedničke strateške vežbe Rusije i Belorusije "Zapad-2025"

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Počele zajedničke strateške vežbe Rusije i Belorusije "Zapad-2025"
Zajedničke strateške vežbe Rusije i Belorusije "Zapad-2025" počele su danas, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. "Dana 12. septembra ove godine, pokrenuta je zajednička strateška vežba oružanih snaga Republike Belorusije i Ruske Federacije 'Zapad-2025'", navodi se u izveštaju. Kako se napominje, vežba će biti završna faza zajedničke obuke oružanih snaga dve zemlje 2025. godine, prenosi agencija RIA Novosti.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Počele ruske vojne vežbe: NATO saveznici zabrinuti nakon incidenta s dronovima

Počele ruske vojne vežbe: NATO saveznici zabrinuti nakon incidenta s dronovima

Nedeljnik pre 59 minuta
Vojne vežbe Rusije i Belorusije blizu Minska: Zabrinutost NATO zemalja

Vojne vežbe Rusije i Belorusije blizu Minska: Zabrinutost NATO zemalja

N1 Info pre 59 minuta
Počele vojne vežbe Rusije i Belorusije blizu Minska

Počele vojne vežbe Rusije i Belorusije blizu Minska

NIN pre 59 minuta
Rusija oborila preko 200 ukrajinskih dronova u toku noći

Rusija oborila preko 200 ukrajinskih dronova u toku noći

Serbian News Media pre 39 minuta
Počela Rusko-Beloruska vojna vežba

Počela Rusko-Beloruska vojna vežba

Vesti online pre 44 minuta
Počelo je; 150.000 vojnika na granici? NATO šalje 40.000; Zatvorene granice VIDEO

Počelo je; 150.000 vojnika na granici? NATO šalje 40.000; Zatvorene granice VIDEO

B92 pre 1 sat
Nuklearno oružje i „Orešnik“: U Belorusiji počela vojna vežba „Zapad-2025“

Nuklearno oružje i „Orešnik“: U Belorusiji počela vojna vežba „Zapad-2025“

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaRusijavojskaVojne vežbe

Svet, najnovije vesti »

Poljska noćas zatvorila granicu sa Belorusijom

Poljska noćas zatvorila granicu sa Belorusijom

Beta pre 14 minuta
(Video) Šepa, pa zastaje na jednom mestu! Da li je ovo snimak osumnjičenog neposredno pre ubistva Čarlija Kirka?

(Video) Šepa, pa zastaje na jednom mestu! Da li je ovo snimak osumnjičenog neposredno pre ubistva Čarlija Kirka?

Blic pre 34 minuta
B-21 će naslediti nevidljivi B-2: Poleteo drugi prototip novog američkog strateškog bombardera

B-21 će naslediti nevidljivi B-2: Poleteo drugi prototip novog američkog strateškog bombardera

Aero.rs pre 24 minuta
Amerika neće izdavati vize strancima koji su veličali ubistvo Kirka? Oglasio se Stejt department: "Nisu dobrodošli"

Amerika neće izdavati vize strancima koji su veličali ubistvo Kirka? Oglasio se Stejt department: "Nisu dobrodošli"

Blic pre 14 minuta
Tusk: Napad dronova na Poljsku nije bila greška i mi to znamo

Tusk: Napad dronova na Poljsku nije bila greška i mi to znamo

RTV pre 19 minuta