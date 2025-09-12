Promenljivo vreme uz sunčane intervale u Srbiji i Nišu

Glas juga pre 58 minuta
Promenljivo vreme uz sunčane intervale u Srbiji i Nišu

Najniža temperatura kretaće se od 14 do 18 °C, dok će najviša dostići od 25 do 29 °C.

U Nišu će dan početi oblačno, ali će tokom dana sunčani intervali doneti osveženje u gradu. Vetar će biti slab i promenljiv, dok se temperature očekuju od oko 17 °C ujutru do oko 28 °C tokom najtoplijeg dela dana. U subotu će biti pretežno sunčano, uz umeren do jak jugoistočni vetar u košavskom području i na jugu Banata, dok će istočna Srbija zadržati umereno do potpuno oblačno vreme sa slabom kišom. U nedelju nas očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada
