Spremite se za snažno nevreme, očekuje nas potop RHMZ upozorava, večeras ove delove zemlje čekaju kiša, vetar i grad

Alo pre 25 minuta
Spremite se za snažno nevreme, očekuje nas potop RHMZ upozorava, večeras ove delove zemlje čekaju kiša, vetar i grad

Snažan ciklon i hladni front doneli su juče Srbiji obilne pljuskove, grmljavinu i pad temperature.

Posle tmurnog i maglovitog jutra, danas će vreme biti znatno prijatnije, očekuje nas više sunca i toplije vreme. Republički hidrometeorološki (RHMZ)zavod takođe je najavio da nevreme stiže u Srbiju. Maksimalna temperatura danas biće između 25 i 30 stepeni, dok će u Beogradu dostići do 28 stepeni. Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Vremenska prognoza za
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Ovaj datum je uvod u jesenje vreme": Čubrilo objavio vremensku prognozu za sredinu septembra

"Ovaj datum je uvod u jesenje vreme": Čubrilo objavio vremensku prognozu za sredinu septembra

Mondo pre 20 minuta
Stiže prodor hladnog fronta: Ovi delovi Srbije će prvi biti na udaru pljuskova sa grmljavinom

Stiže prodor hladnog fronta: Ovi delovi Srbije će prvi biti na udaru pljuskova sa grmljavinom

Mondo pre 1 sat
U Srbiji promenljivo sa sunčanim intervalima, ponegde kiša

U Srbiji promenljivo sa sunčanim intervalima, ponegde kiša

Serbian News Media pre 2 sata
Vreme promenljivo sa su čanim intervalima

Vreme promenljivo sa su čanim intervalima

Stav.life pre 2 sata
Novi potop stiže u Srbiju, evo i kada: Ovi delovi biće prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom, moguće i oluje

Novi potop stiže u Srbiju, evo i kada: Ovi delovi biće prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom, moguće i oluje

Telegraf pre 1 sat
Promenljivo sunčano vreme

Promenljivo sunčano vreme

Glas Zaječara pre 3 sata
Kakvo nas vreme očekuje danas i tokom vikenda?

Kakvo nas vreme očekuje danas i tokom vikenda?

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Gojković: 300 miliona dinara za novu opremu privrednih društava

Gojković: 300 miliona dinara za novu opremu privrednih društava

RTV pre 11 minuta
Novi Sad: Festival animiranih sećanja "Vremeplov" u subotu (AUDIO)

Novi Sad: Festival animiranih sećanja "Vremeplov" u subotu (AUDIO)

RTV pre 30 minuta
Promene u fokusu: Privatno obezbeđenje fizički napalo odbornike

Promene u fokusu: Privatno obezbeđenje fizički napalo odbornike

Zrenjaninski pre 1 minut
Ministarstvo poručilo nezavisnim novinarima: Nema para za vas, sve ostaje u partijskim rukama Konkursi po starom

Ministarstvo poručilo nezavisnim novinarima: Nema para za vas, sve ostaje u partijskim rukama Konkursi po starom

Volim Zrenjanin pre 30 minuta
Zrenjaninska opozicija: SNS, SPS i SVM uništili sistem lokalne samouprave

Zrenjaninska opozicija: SNS, SPS i SVM uništili sistem lokalne samouprave

Zrenjaninski pre 16 minuta