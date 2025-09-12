Uhapšen napadač na menjačnicu u Aranđelovcu

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Uhapšen napadač na menjačnicu u Aranđelovcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aranđelovcu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su Ž.

T. (1987) iz Aranđelovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se sumnjiči da je danas oko 15.30 časova, maskiran, uz pretnju replikom pištolja, od radnice jedne menjačnice u Aranđelovcu oduzeo veću sumu novca, a potom pobegao. Policija je efikasnim operativnim radom, neposredno nakon izvršenog krivičnog dela, uhapsila osumnjičenog i kod njega pronašla više od 15.000 evra koje je, kako se sumnja, prethodno otuđio iz menjačnice.
