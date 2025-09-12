Priznanje trenera Železničara: Zvezda nije samo tim, to je test!

Koković iskren pred meč sa Zvezdom! Trener Železničara iz Pančeva, Radomir Koković izneo je očekivanja pred meč osmog kola Mozzart Bet Super lige Srbije u kojem će se sastati sa aktuelnim prvakom Srbije. – Prvo bih želeo da iskoristim priliku da čestitam Crvenoj zvezdi na ulasku u Ligu Evrope.

Mislim da je to jedan jako dobar uspeh za naš fudbal i nadam se da će uspeti da nas dostojno reprezentuju u Evropi, kao što su to činili u poslednjih nekoliko godina. Možda će neko da interpretira neulazak u Ligu šampiona kao neuspeh. Ja se ne slažem sa tim. Mislim da je Crvena zvezda uradila sjajan posao, pre svega kolega Milojević, koji je odradio sjajan posao kao što to radi u poslednjih nekoliko sezona, gde je pokazao ozbiljan kontinuitet i dokazao da jako