Džajić: "Zvezda može da se suprotstavi Seltiku"

„Navijači znaju kada treba da dođu i bodre ekipu“

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije i treća Zvezdina zvezda Dragan Džajić pozvao je danas navijače da dođu na utakmicu protiv Železničara iz Pančeva kada će biti organizovana proslava 62. rođendana stadiona "Rajko Mitić". Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 17 časova Železničar u osmom kolu Super lige Srbije. - Navijači Zvezde znaju kada treba da dođu i da bodre ekipu. Uopšte ne sumnjam da će to učiniti, ne samo sada, već i na svim sledećim utakmicama