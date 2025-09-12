Gospodski potez trenera Železničara pred meč sa Zvezdom: "Prvo želim da..."

Trener Železničara iz Pančeva, Radomir Koković, govorio je na konferenciji za medije pred duel sa Crvenom zvezdom u 8. kolu Superlige! Utakmica Crvena zvezda – Železničar igra se u nedelju od 17 časova na Marakani, uz svečarsku atmosferu zbog proslave rođendana najvećeg srpskog stadiona. - Prvo želim da čestitam Zvezdi na plasmanu u Ligu Evrope. To je veliki uspeh za naš fudbal i verujem da će nas dostojno predstavljati u Evropi, kao i prethodnih godina. Neko će