Evo koje su nove cene goriva koje će važiti do 19. septembra

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do narednog petka, 19. septembra.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 19. septembra u isto vreme koštaće maksimalno 194 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 181 dinar za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 194 dinara po litru, a benzina 181 dinara po litru. Ovo znači da je cena dizela i benzina ostala ista. Vlada Srbije donela je novu uredbu, koja je počela sa važi prošle nedelje, čime je ova mera produžena na još šest meseci. Najviša cena evrodizela sa PDV-om