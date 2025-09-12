„Mladi s juga“ Vranje: NE kvazi blokadama SNS!

Jug press pre 1 sat
„Mladi s juga“ Vranje: NE kvazi blokadama SNS!
VRANJE Neformalna grupa „Mladi s juga“ u Vranju u saopštenju za medije i javnost poziva građane da u subotu 13. septembra u 11,30 sati dođu ispred robne kuće na šetalištu i zajedno oslobode grad i kažu NE ucenama i kvazi blokadama SNS. „Poštovani sugrađani i mediji, tri nedelje nije bilo blokada sa naše strane, namerno smo se povukli da vidimo da li će lokalni ćaci, SNS, prestati da organizuju svoje „kontrablokade“ protiv nečega što ne postoji, i, naravno,
