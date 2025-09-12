Amerika oštro reagovala na presudu bolsonaru: "SAD će adekvatno odgovoriti na ovaj lov na veštice"

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u četvrtak da će SAD "adekvatno odgovoriti na ovaj lov na veštice", pošto je većina sudija Vrhovnog suda Brazila podržala osuđujuću presudu za bivšeg predsednika Žaira Bolsonara zbog pokušaja državnog udara posle izbora 2022. godine. "Politički progon od strane sankcionisanog kršioca ljudskih prava Aleksandrea de Moraeša se nastavlja, dok on i drugi članovi brazilskog Vrhovnog suda nepravedno donose odluke o