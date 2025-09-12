"Čarli Kirk je voleo Srbiju, bio je vezan za naš narod!" Analitičari o mogućim razlozima ubistva Trampovog saradnika: Postmodernizam je preduslov

Kurir pre 26 minuta
"Čarli Kirk je voleo Srbiju, bio je vezan za naš narod!" Analitičari o mogućim razlozima ubistva Trampovog saradnika…

Čarli Kirk, čovek za kog u ovom trenutku zna cela planeta, svirepo je ubijen u studentskom kampusu dok je debatovao sa mladim Amerikancima.

Osumnjičen je Tajler Robinson, 22 godine, iz bogate porodice koja živi na oko 420 kilometara od kampusa gde je ubijen Čarli. Izvori CNN kažu da je priznao zločin svom ocu koji je pripadnik službe šerifa države Juta. Donald Tramp je rekao da očekuje smrtnu kaznu za počinioca. Ali u ovoj temi treba više pažnje dati heroju, a ne ubici. Heroj je Čarli Kirk koji se za života borio za konzervativna prava, podržavao je pokret MAGA, bio blizak Donaldu Trampu i javno
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

CNN: Robinson priznao ocu da je izveo atentat na Čarlija Kirka, odbija da razgovara

CNN: Robinson priznao ocu da je izveo atentat na Čarlija Kirka, odbija da razgovara

Euronews pre 11 minuta
Ovako je Tramp Saznao da je Kirk umro: "Mislim da sam ja taj koji mu je saopštio, bio je to težak dan"

Ovako je Tramp Saznao da je Kirk umro: "Mislim da sam ja taj koji mu je saopštio, bio je to težak dan"

Blic pre 5 minuta
"Ubistvo čarlija kirka je prirepremljeno da usporedi određeni proces u Americi!" Stručnjaci analiziraju smrt Trampovog…

"Ubistvo čarlija kirka je prirepremljeno da usporedi određeni proces u Americi!" Stručnjaci analiziraju smrt Trampovog saradnika: Stradao je zbog istine

Kurir pre 1 sat
3 ključna traga dovela su FBI do ubice Čarlija Kirka: Isplivavaju šokantni detalji atentata koji je uzdrmao svet

3 ključna traga dovela su FBI do ubice Čarlija Kirka: Isplivavaju šokantni detalji atentata koji je uzdrmao svet

Mondo pre 46 minuta
Šta znamo o uhapšenom za Kirkovo ubistvo? Otac prepoznao osumnjičenog i rekao mu da se preda, policiju pozvao pastor

Šta znamo o uhapšenom za Kirkovo ubistvo? Otac prepoznao osumnjičenog i rekao mu da se preda, policiju pozvao pastor

Nova pre 2 sata
Osumnjičeni za ubistvo Kirka pretio samoubistvom: Odbijao da se preda policiji: Evo šta je rekao kad je upitan da li je…

Osumnjičeni za ubistvo Kirka pretio samoubistvom: Odbijao da se preda policiji: Evo šta je rekao kad je upitan da li je povukao obarač

Blic pre 2 sata
Prva fotografija ubice Čarlija Kirka posle hapšenja: Tajler Robinson na sebi nosi zaštitni prsluk (foto)

Prva fotografija ubice Čarlija Kirka posle hapšenja: Tajler Robinson na sebi nosi zaštitni prsluk (foto)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

CNNDonald Trampčarli kirk

Svet, najnovije vesti »

Berlin, Pariz i London pozvali na trenutni prekid izraelskih vojnih operacija u Gazi

Berlin, Pariz i London pozvali na trenutni prekid izraelskih vojnih operacija u Gazi

Danas pre 1 minut
Tusk: Istočna straža odgovor NATO Rusiji da ne tolerišemo provokacije

Tusk: Istočna straža odgovor NATO Rusiji da ne tolerišemo provokacije

Danas pre 21 minuta
„Teška iskušenja za Ursulu fon der Lajen“: Da li je šefica Komisije tajna ljubiteljka hevi metala?

„Teška iskušenja za Ursulu fon der Lajen“: Da li je šefica Komisije tajna ljubiteljka hevi metala?

Danas pre 36 minuta
„Još jedna budućnost je moguća“: Makron se oglasio nakon deklaracije UN o palestinskoj državnosti

„Još jedna budućnost je moguća“: Makron se oglasio nakon deklaracije UN o palestinskoj državnosti

Danas pre 1 sat
Izrael odbacio rezoluciju Generalne skupštine UN koja podržava priznanje palestinske države

Izrael odbacio rezoluciju Generalne skupštine UN koja podržava priznanje palestinske države

Danas pre 1 sat