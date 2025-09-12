MUP Srbije upozorava na rastuće prevare putem spoofing poziva

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a apeluje na građane da budu oprezni zbog lažnih poziva sa prikazom tuđih brojeva i imitacijom glasova.

MUP Srbije upozorava na porast sofisticiranih prevara poznatih kao "spoofing" pozivi, gde prevaranti lažno prikazuju tuđi broj telefona i imitiraju glas članova porodice, prijatelja ili institucija kako bi izvukli novac ili podatke. Blic Telegraf Mondo

Prevaranti koriste veštačku inteligenciju za imitaciju glasova i prikaz brojeva, čime dodatno obmanjuju žrtve. MUP savetuje građane da prekinu vezu i kontaktiraju poznate brojeve ukoliko posumnjaju u prevaru. RTV B92 Politika

Apel MUP-a objavljen je i na Instagram profilu Ministarstva, sa ciljem da se podigne svest i zaštite građani od ovih sve učestalijih prevara. Euronews OK radio Nova

