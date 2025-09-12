MUP Srbije upozorio građane na lažne telefonske pozive

Beta pre 1 sat

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je danas građane na takozvane "spoofing" pozive kojima prevaranti koriste tehnologiju da bi se predstavili kao prijatelji, članovi porodice ili državne institucije.

MUP je na Fejsbuku naveo da Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala beleži sve češće slučajeve prevare u kojima prevaranti prikazuju tuđi broj telefona, imitiraju glas člana porodice, prijatelja ili institucije.

"Ukoliko dobijete neočekivan poziv sa zahtevom za novac, šifre ili osetljive informacije - odmah posumnjajte", savetovano je građanima.

Preporučili su građanima da u takvim slučajevima prekinu poziv i da pozovu osobu na broj koji već imju sačuvan.

"Ne donosite odluke pod pritiskom", piše u objavi.

MUP savetuje građanima i da, ukoliko posumnjaju na prevaru, odmah kontaktiraju policiju.

"Čuvajte svoju bezbednost. Glas koji čujete možda nije onaj kome verujete", navodi u objavi.

(Beta, 12.09.2025)