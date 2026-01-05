Putevi Srbije: Svi putevi su prohodni

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima su prohodni za saobraćaj.

Ističu da snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Užica, Valjeva, Zaječara i Zrenjanina. Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva, Novog Pazara i Fruške gore (Iriški venac). Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi. Navode da raspolažu dovoljnim količinama