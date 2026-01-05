Putevi Srbije: Putari su na terenu, bez preke potrebe ne krećite na put

Putevi Srbije su danas saopštili da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve i Novog Pazara. Isto tako je, kako su saopštili, i na terirtoriji Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Užica, Valjeva, Zaječara i Zrenjanina. Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva, Novog Pazara i Fruške gore (Iriški venac), dodali su. Mehanizacija i ekipe putara su na terenu, spremni da reaguju po