Putevi Srbije: Putari su na terenu, bez preke potrebe ne krećite na put

Glas Zaječara pre 9 sati  |  Izvor: Danas
Putevi Srbije: Putari su na terenu, bez preke potrebe ne krećite na put

Putevi Srbije su danas saopštili da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve i Novog Pazara. Isto tako je, kako su saopštili, i na terirtoriji Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Užica, Valjeva, Zaječara i Zrenjanina. Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva, Novog Pazara i Fruške gore (Iriški venac), dodali su. Mehanizacija i ekipe putara su na terenu, spremni da reaguju po
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Putevi vlažni u nižim predelima, sneg u raskvašenom stanju

Putevi Srbije: Putevi vlažni u nižim predelima, sneg u raskvašenom stanju

Serbian News Media pre 29 minuta
Putevi Srbije: Svi putevi su prohodni

Putevi Srbije: Svi putevi su prohodni

Glas Šumadije pre 5 sati
Juče opasni i zavejani, a danas milina za vozače: Putevi u ovom delu Srbije potpuno prohodni

Juče opasni i zavejani, a danas milina za vozače: Putevi u ovom delu Srbije potpuno prohodni

Mondo pre 6 sati
Beograd i veći deo Srbije pod snegom: Svi državni putevi prohodni, ali uz zimske uslove, moguća kašnjenja letova

Beograd i veći deo Srbije pod snegom: Svi državni putevi prohodni, ali uz zimske uslove, moguća kašnjenja letova

Euronews pre 9 sati
Preduzeće za puteve Kragujevac: Putevi u Šumadiji i Pomoravlju prohodni

Preduzeće za puteve Kragujevac: Putevi u Šumadiji i Pomoravlju prohodni

Glas Šumadije pre 10 sati
Putevi Srbije: Svi putevi prohodni

Putevi Srbije: Svi putevi prohodni

RTV pre 10 sati
ANKETA: Da li ste zadovoljni radom zimske službe na terenu?

ANKETA: Da li ste zadovoljni radom zimske službe na terenu?

Zrenjaninski pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakPožarevacNovi PazarPančevoZaječarNovi SadZrenjaninKruševacBačkaKolubaraValjevoPutevi SrbijeSnegputariKragujevacUžice

Društvo, najnovije vesti »

Nova: Dani „državne službe“ Vladice Tintora-RATEL, CERT, a danas United grupa

Nova: Dani „državne službe“ Vladice Tintora-RATEL, CERT, a danas United grupa

Danas pre 9 minuta
(Video) "Živimo u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti" Porfirije čestitao Božić: "Prevaziđimo podele i…

(Video) "Živimo u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti" Porfirije čestitao Božić: "Prevaziđimo podele i pružimo ruku jedni drugima"

Blic pre 39 minuta
Zaplenjeno skoro 34.000 pirotehničkih sredstava na improvizovanom štandu

Zaplenjeno skoro 34.000 pirotehničkih sredstava na improvizovanom štandu

Danas pre 1 sat
Neverovatan poduhvat srpskih alpinista: Bez dodatnog kiseonika i šerpasa dotakli "Tirkiznu boginju" na više od 8.000 metara i…

Neverovatan poduhvat srpskih alpinista: Bez dodatnog kiseonika i šerpasa dotakli "Tirkiznu boginju" na više od 8.000 metara i vratili se živi (foto)

Blic pre 1 sat
Preminuo Branko Jović, nekadašnji direktor Jumka

Preminuo Branko Jović, nekadašnji direktor Jumka

Danas pre 1 sat