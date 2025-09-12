Ubistvo Čarlija Kirka: FBI objavio novi snimak i fotografije osumnjičenog, najavljena smrtna kazna

Američke vlasti uputile su hitan apel javnosti za pomoć u potrazi za osobom koja je pucala na konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka i usmrtila ga, objavivši nove video snimke i fotografije sa mesta napada koji se dogodio u Juti.

Na objavljenom snimku vidi se osumnjičeni napadač, koji se spušta sa krova zgrade u kampusu Univerziteta Juta Veli i udaljava sa mesta događaja. Vlasti veruju da je napadač odatle ispalio smrtonosni hitac. Više od 24 sata nakon što je Kirk upucan dok je govorio pred hiljadama ljudi na jednom univerzitetu u Juti, guverner te savezne države Spenser Koks, zajedno sa direktorom FBI-a Kašom Patelom i drugim zvaničnicima, poručio je: “Potrebna nam je sva moguća pomoć".