Ubistvo Čarlija Kirka: FBI objavio novi snimak i fotografije osumnjičenog, najavljena smrtna kazna

NIN pre 1 sat
Ubistvo Čarlija Kirka: FBI objavio novi snimak i fotografije osumnjičenog, najavljena smrtna kazna

Američke vlasti uputile su hitan apel javnosti za pomoć u potrazi za osobom koja je pucala na konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka i usmrtila ga, objavivši nove video snimke i fotografije sa mesta napada koji se dogodio u Juti.

Na objavljenom snimku vidi se osumnjičeni napadač, koji se spušta sa krova zgrade u kampusu Univerziteta Juta Veli i udaljava sa mesta događaja. Vlasti veruju da je napadač odatle ispalio smrtonosni hitac. Više od 24 sata nakon što je Kirk upucan dok je govorio pred hiljadama ljudi na jednom univerzitetu u Juti, guverner te savezne države Spenser Koks, zajedno sa direktorom FBI-a Kašom Patelom i drugim zvaničnicima, poručio je: “Potrebna nam je sva moguća pomoć".
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uživo uzbuna u pentagonu! "Pratimo i odmah ćemo reagovati": Ubistvo Čarlija Kirka upalilo vatru, menja se Amerika kakvu svi…

Uživo uzbuna u pentagonu! "Pratimo i odmah ćemo reagovati": Ubistvo Čarlija Kirka upalilo vatru, menja se Amerika kakvu svi poznaju, Tramp ide na sahranu (foto, video)

Blic pre 28 minuta
Nije im više zabavno: Gledaoci traže ukidanje Saut Parka nakon ubistva Čarlija Kirka

Nije im više zabavno: Gledaoci traže ukidanje Saut Parka nakon ubistva Čarlija Kirka

Kurir pre 33 minuta
Hegset obećava momentalne mere posle izveštaja da su neki pripadnici vojske ismevali ubistvo Kirka

Hegset obećava momentalne mere posle izveštaja da su neki pripadnici vojske ismevali ubistvo Kirka

Euronews pre 43 minuta
Tramp dolazi na sahranu Kirka, uzbuna u pentagonu zbog objava o ubistvu! Američki predsednik kaže da je to njegova "obaveza"…

Tramp dolazi na sahranu Kirka, uzbuna u pentagonu zbog objava o ubistvu! Američki predsednik kaže da je to njegova "obaveza": "Gde god da bude" (foto, video)

Kurir pre 13 minuta
Jedan metak sa 130 metara - tačno je znao šta radi, to nije amater! Stručnjaci o ubistvu Čarlija Kirka, legendarni snajperista…

Jedan metak sa 130 metara - tačno je znao šta radi, to nije amater! Stručnjaci o ubistvu Čarlija Kirka, legendarni snajperista otkrio: "postoje znaci..."

Kurir pre 13 minuta
Čarli Kirk predložen za nagradu Saharov

Čarli Kirk predložen za nagradu Saharov

Danas pre 1 sat
Čarli Kirk predložen za nagradu Saharov za slobodu mišljenja

Čarli Kirk predložen za nagradu Saharov za slobodu mišljenja

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerTwitterDonald TrampFBIsadčarli kirk

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Ruski dronovi možda zalutali u Poljsku; Tusk: Bila je namerna akcija i mi to znamo

Tramp: Ruski dronovi možda zalutali u Poljsku; Tusk: Bila je namerna akcija i mi to znamo

RTS pre 3 minuta
Drama u Vašingtonu! Pretnja bombom Istraga u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta, u toku pretres zgrade

Drama u Vašingtonu! Pretnja bombom Istraga u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta, u toku pretres zgrade

Blic pre 3 minuta
EU produžila sankcije protiv ruskih zvaničnika

EU produžila sankcije protiv ruskih zvaničnika

NIN pre 3 minuta
Ovako je Tramp Saznao da je Kirk umro: "Mislim da sam ja taj koji mu je saopštio, bio je to težak dan"

Ovako je Tramp Saznao da je Kirk umro: "Mislim da sam ja taj koji mu je saopštio, bio je to težak dan"

Blic pre 3 minuta
Teroristički napad u Izraelu FOTO/VIDEO

Teroristički napad u Izraelu FOTO/VIDEO

B92 pre 3 minuta