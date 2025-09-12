Konzervativci krive "South park" za ubistvo Čarlija Kirka: Sporna epizoda povučena sa malih ekrana

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews
Konzervativci krive "South park" za ubistvo Čarlija Kirka: Sporna epizoda povučena sa malih ekrana

Neki korisnici društvenih mreža povezuju epizodu satire emitovanu 6. avgusta sa atentatom na Čarlija Kirka.

Epizoda South Parka uklonjena je iz kablovskih repriza nakon pucnjave, ali je i dalje dostupna za gledanje na platformi Paramount+. Nekoliko konzervativnih naloga na internetu okrivilo je satiričnu komičnu seriju South Park za ubistvo desničarskog aktiviste i čvrstog pristalice Donalda Trampa, Čarlija Kirka, u sredu 10. septembra. Radi se o epizodi emitovanoj 6. avgusta "Got A Nut", u kojoj Kartman postaje konzervativni komentator koji polemiše sa studentima na
