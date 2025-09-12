Trči preko krova, pa beži u šumu: Objavljen prvi snimak osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, oglasio se FBI: "nemamo pojma gde je!" (video)

Odeljenje za javnu bezbednost Jute objavilo je video snimak osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka (Charlie Kirk), najistaknutijeg američkog desničarskog aktiviste. Video prikazuje čoveka kako trči preko krova školske zgrade, a zatim u obližnju šumu, gde je kasnije pronađen pištolj kojim je Kirk ubijen.

Video prikazuje osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka kako se pojavljuje u gornjem levom uglu krova, zatim se kreće iza dela zgrade i izlazi na desnom kraju. Zatim silazi sa krova, ostavljajući za sobom otiske ruku, mrlje za koje istražitelji veruju da mogu sadržati DNK i otisak patike. Video je prikazan na konferenciji za novinare koju su zajednički održali guverner države Juta Spenser Koks i FBI u prisustvu direktora Kaša Patela. Na osnovu otisaka, istražitelji
