Otkriven identitet osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, na mecima je pisalo: "Hej, fašisto! Uhvati ovo"

Tajler Robinson, osumnjičen za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka priznao je svom ocu da je izvršio atentat, nakon čega ga je on prijavio policiji, objavio je danas CNN.

Prethodno američki FBI objavio je video-snimak nadzorne kamere i zatražio pomoć javnosti u identifikaciji osumnjičenog, a otac Robinsona je prepoznao mladića sa snimka kao svog sina (22), koji mu je priznaao zločin. Robinson za sada odbija da razgovara sa istražiteljima. On je priveden sinoć oko 22 časa po lokalnom vremenu, a prema rečima direktora FBI Kaša Patela, njegovi porodica i prijatelji pomogli su policiji oko njegove predaje u okrugu Vašington. Vlasti su