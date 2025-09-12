Otkriven identitet osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, na mecima je pisalo: "Hej, fašisto! Uhvati ovo"

NIN pre 1 sat
Otkriven identitet osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, na mecima je pisalo: "Hej, fašisto! Uhvati ovo"

Tajler Robinson, osumnjičen za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka priznao je svom ocu da je izvršio atentat, nakon čega ga je on prijavio policiji, objavio je danas CNN.

Prethodno američki FBI objavio je video-snimak nadzorne kamere i zatražio pomoć javnosti u identifikaciji osumnjičenog, a otac Robinsona je prepoznao mladića sa snimka kao svog sina (22), koji mu je priznaao zločin. Robinson za sada odbija da razgovara sa istražiteljima. On je priveden sinoć oko 22 časa po lokalnom vremenu, a prema rečima direktora FBI Kaša Patela, njegovi porodica i prijatelji pomogli su policiji oko njegove predaje u okrugu Vašington. Vlasti su
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uživo (foto, video) tajler Robinson uhapšen zbog kirkovog ubistva! Na mecima ugravirao 3 poruke, otkrivena jeziva prepiska sa…

Uživo (foto, video) tajler Robinson uhapšen zbog kirkovog ubistva! Na mecima ugravirao 3 poruke, otkrivena jeziva prepiska sa cimerom: Drama je počela na porodičnoj večeri, Tramp traži smrtnu kaznu!

Blic pre 12 minuta
(Foto): Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka nosio jeziv kostim Donalda Trampa: Izgleda kao da mu sedi na leđa, lideru SAD…

(Foto): Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka nosio jeziv kostim Donalda Trampa: Izgleda kao da mu sedi na leđa, lideru SAD glava i ruke zelene

Blic pre 12 minuta
Ovo je sin pomoćnika šerifa uhapšen zbog ubistva Kirka! Pretio da će se ubiti umesto da se preda vlastima! Moguća smrtna kazna…

Ovo je sin pomoćnika šerifa uhapšen zbog ubistva Kirka! Pretio da će se ubiti umesto da se preda vlastima! Moguća smrtna kazna ako poslušaju Trampa video, foto

Kurir pre 22 minuta
Američki mediji objavili ime ubojice Charlieja Kirka

Američki mediji objavili ime ubojice Charlieja Kirka

SEEbiz pre 47 minuta
(Video) Trči preko krova, pa beži u šumu: Objavljen prvi snimak osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, oglasio se FBI: "Nemamo…

(Video) Trči preko krova, pa beži u šumu: Objavljen prvi snimak osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, oglasio se FBI: "Nemamo pojma gde je!"

Blic pre 2 sata
Konzervativci krive "South park" za ubistvo Čarlija Kirka: Sporna epizoda povučena sa malih ekrana

Konzervativci krive "South park" za ubistvo Čarlija Kirka: Sporna epizoda povučena sa malih ekrana

Euronews pre 4 sati
Netanjahu odbacuje teorije zavere da Izrael stoji iza atentata na Čarlija Kirka

Netanjahu odbacuje teorije zavere da Izrael stoji iza atentata na Čarlija Kirka

Vesti online pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerVašingtonCNNTwitterDonald TrampFBIsadčarli kirk

Svet, najnovije vesti »

„Let koji donosi probleme za Rusiju“: Stručnjak za nuklearnu strategiju o evoluciji arsenala dugog dometa u Ukrajini

„Let koji donosi probleme za Rusiju“: Stručnjak za nuklearnu strategiju o evoluciji arsenala dugog dometa u Ukrajini

Danas pre 1 sat
Nepal dobio prelaznu vladu i novu premijerku

Nepal dobio prelaznu vladu i novu premijerku

Danas pre 58 minuta
Prvi put u istoriji: Fenomen u Panamskom zalivu koji je vekovima podržavao život potpuno izostao zbog klimatskih promena

Prvi put u istoriji: Fenomen u Panamskom zalivu koji je vekovima podržavao život potpuno izostao zbog klimatskih promena

Blic pre 57 minuta
"Fbi ima pogrešnog čoveka": Baka ubice Čarlija Kirka tvrdi da je njen unuk nevin: "Nema šanse da je bio toliko dobar strelac!"…

"Fbi ima pogrešnog čoveka": Baka ubice Čarlija Kirka tvrdi da je njen unuk nevin: "Nema šanse da je bio toliko dobar strelac!"

Blic pre 48 minuta
Nepal dobio privremenu premijerku: Sušila Karki položila zakletvu

Nepal dobio privremenu premijerku: Sušila Karki položila zakletvu

Blic pre 38 minuta