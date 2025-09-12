Ministarstvo prosvete o situaciji u Vazduhoplovnoj akademiji: Prinudna uprava zbog opstrukcije dela nastavnika, to je grubo kršenje zakona

U vazduhoplovnoj akademiji je vanredna situacija. Direktor Srđan Čokorilo došao je sa članovima prinudne uprave, a roditelji su ušli u školu i pozvali policiju. Ministarstvo prosvete je saopštilo da se uvode privremene mere zbog opstrukcija dela nastavnika i Školskog odbora koje onemogućavaju izvođenje nastave i ugrožavaju pravo učenika na obrazovanje, a na osnovu mera naloženih vanrednim inspekcijskim nadzorom. „Privremenim merama razrešava se Školski odbor i