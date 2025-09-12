Taj-brejk i u drugom setu

Nova pre 10 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Teniske reprezentacije Srbije i Turske odmeriće snage danas i sutra, u okviru Svetske grupe I Dejvis kupa.

Prvi će na terenu biti Miomir Kecmanović i Ergi Kirkin, a njihov duel počinje od 16 sati u Nišu. Kasnije tokom dana (oko 17.30) na terenu će biti Hamad Međedović i Janki Erel. U subotu program kreće od 12.00 dublom u kom će Srbiju kao debitanti predstavljati Ivan i Matej Sabanov (malo čudi odluka da u dublu ne igra ubedljivo najbolji dublaš Srbije u ovom trenutku Latinović koji je 200. na svetu) i to protiv Arde Azkara i Merta Nacija Turkera. Igraće se ponovo do
