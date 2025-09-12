Belorusija navodno gradi tajnu raketnu bazu, pokazuju satelitski snimci

Politika pre 30 minuta
Belorusija navodno gradi tajnu raketnu bazu, pokazuju satelitski snimci

Baza se gradi u Sluckom okrugu u Belorusiji

MINSK – Belorusija gradi tajnu vojnu bazu manje od 250 kilometara od poljske granice, koja bi mogla da se koristi za smeštaj balističkih, pa čak i nuklearnih raketa, prenosi danas portal TVP Vorld. U izveštaju, koji je objavio Radio Slobodna Evropa se navodi da se baza gradi u Sluckom okrugu u Belorusiji, koji je udaljen oko 245 kilometara od istočne granice Poljske, na mestu gde je Sovjetski Savez čuvao nuklearno oružje tokom Hladnog rata, prenosi danas portal TVP
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Misterija blizu Poljske granice: Tajna vojna baza Belorusije: "Verovatno će biti naoružana nuklearnim oružjem"

Misterija blizu Poljske granice: Tajna vojna baza Belorusije: "Verovatno će biti naoružana nuklearnim oružjem"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaMinskPoljska

Svet, najnovije vesti »

Turčin izvređao izraelskog ministra preko: Video-poziva Objavio njegov broj telefona na mrežama, pa usledilo hiljade poziva i…

Turčin izvređao izraelskog ministra preko: Video-poziva Objavio njegov broj telefona na mrežama, pa usledilo hiljade poziva i poruka: Psovali ga i pretili smrću (foto)

Blic pre 45 minuta
Ponovo otvoren aerodrom u Krasnodaru: Bio zatvoren od početka invazije na Ukrajinu

Ponovo otvoren aerodrom u Krasnodaru: Bio zatvoren od početka invazije na Ukrajinu

Kurir pre 50 minuta
Poražavajuća statistika u Sudanu: Više od 75 odsto dece školskog uzrasta ne ide u školu

Poražavajuća statistika u Sudanu: Više od 75 odsto dece školskog uzrasta ne ide u školu

Kurir pre 40 minuta
Broj poginulih u izraelskim napadima na Jemen porastao na 46

Broj poginulih u izraelskim napadima na Jemen porastao na 46

Politika pre 15 minuta
Verovatne sankcije Amerike, nakon osude Žaira Bolsonara

Verovatne sankcije Amerike, nakon osude Žaira Bolsonara

Politika pre 45 minuta