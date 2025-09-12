Belorusija navodno gradi tajnu raketnu bazu, pokazuju satelitski snimci

Baza se gradi u Sluckom okrugu u Belorusiji

MINSK – Belorusija gradi tajnu vojnu bazu manje od 250 kilometara od poljske granice, koja bi mogla da se koristi za smeštaj balističkih, pa čak i nuklearnih raketa, prenosi danas portal TVP Vorld. U izveštaju, koji je objavio Radio Slobodna Evropa se navodi da se baza gradi u Sluckom okrugu u Belorusiji, koji je udaljen oko 245 kilometara od istočne granice Poljske, na mestu gde je Sovjetski Savez čuvao nuklearno oružje tokom Hladnog rata, prenosi danas portal TVP