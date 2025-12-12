"Sve je blokirano, haos u prevozu": Generalni štrajk u Italiji zbog budžeta za 2026. godinu

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Euronews Srbija
"Sve je blokirano, haos u prevozu": Generalni štrajk u Italiji zbog budžeta za 2026. godinu

U Italiji je u ponoć počeo generalni štrajk na koji je pozvao najveći sindikat, nezadovoljan nacrtom budžeta za 2026. godinu.

Štrajk će trajati večeras do 21 sat, obuhvata javni i privatni sektor, a najveći poremećaji očekuju se u školama i transportu, dok je izuzet samo vazdušni saobraćaj. Dopisnica RTS-a iz Rima Sanja Lučić kaže za Euronews Srbija da se protesti održavaju u svim većim italijanskim gradovima i da su u nekim oboreni rekordi u broju učesnika. Najveći i najstariji sindikat u Italiji Čiđele, koji je opšta Italijanska konfederacija rada, proglasio je generalni štrajk protiv
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Pola miliona ljudi na ulicama Italije, u generalnom štrajku zbog budžeta

Pola miliona ljudi na ulicama Italije, u generalnom štrajku zbog budžeta

Blic pre 6 sati
Stotine hiljada na ulicama širom Italije: Radnici, penzioneri i građani imaju zajednički cilj

Stotine hiljada na ulicama širom Italije: Radnici, penzioneri i građani imaju zajednički cilj

Telegraf pre 7 sati
Generalni štrajk u Italiji i demonstracije širom zemlje

Generalni štrajk u Italiji i demonstracije širom zemlje

Radio 021 pre 7 sati
Desetine hiljada na protestima širom Italije tokom generalnog štrajka

Desetine hiljada na protestima širom Italije tokom generalnog štrajka

Nova ekonomija pre 9 sati
Desetine hiljada na protestima širom Italije tokom generalnog štrajka

Desetine hiljada na protestima širom Italije tokom generalnog štrajka

Beta pre 9 sati
Desetine hiljada na protestima: Generalni štrajk u Italiji

Desetine hiljada na protestima: Generalni štrajk u Italiji

Nova pre 9 sati
Generalni štrajk u Italiji: U demonstracijama širom zemlje učestvuju desetine hiljada ljudi

Generalni štrajk u Italiji: U demonstracijama širom zemlje učestvuju desetine hiljada ljudi

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBudžetItalijaRimSindikatštrajkGeneralni štrajk

Svet, najnovije vesti »

Talibani uhapsili mladiće zbog odevanja kao likovi iz serije Piki blajnders

Talibani uhapsili mladiće zbog odevanja kao likovi iz serije Piki blajnders

Danas pre 15 minuta
"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji,"oplela" po po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih…

"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji,"oplela" po po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih kažnjava?!"

Blic pre 5 minuta
"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

Blic pre 30 minuta
"Fantomi" napravili haos na Krimu! Ukrajina pogodila ruski An-26: Uništena i dva radarska sistema visoke vrednosti (video)

"Fantomi" napravili haos na Krimu! Ukrajina pogodila ruski An-26: Uništena i dva radarska sistema visoke vrednosti (video)

Blic pre 30 minuta
Kralj Čarls III o borbi s rakom: Zahvaljujući ranoj dijagnozi, smanjuje se broj tretmana

Kralj Čarls III o borbi s rakom: Zahvaljujući ranoj dijagnozi, smanjuje se broj tretmana

Danas pre 50 minuta