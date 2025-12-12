Stotine hiljada na ulicama širom Italije: Radnici, penzioneri i građani imaju zajednički cilj

Oko pola miliona radnika, penzionera i građana učestvovalo je u više od pedeset protesta širom Italije u znak podrške generalnom štrajku koji je sindikat CGIL organizovao u svim sektorima zbog nezadovoljstva vladinim budžetskim planom.

Prema podacima sindikata, prosečno učešće u štrajku iznosi oko 68 odsto, prenela je Ansa. CGIL je saopštio da je u Firenci demonstracijama prisustvovalo oko 100.000 ljudi, gde je govor održao generalni sekretar sindikata Mauricio Landini. "Nalazimo se pod režimom. Prikazuje se Italija koja ne postoji", rekao je Landini, ističući da "većina radnika i penzionera ne prihvata ekonomski i politički budžet vlade", prenela je italijanska "Stampa". CGIL je istakao da je u