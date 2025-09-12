Verovatne sankcije Amerike, nakon osude Žaira Bolsonara

Politika pre 45 minuta
Verovatne sankcije Amerike, nakon osude Žaira Bolsonara

Sin bivšeg predsednika se ranije ove godine preselio u Sjedinjene Američke Države

BRAZILIJA –Brazilski kongresmen Eduardo Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Žaira Bolsonara, izjavio je danas da očekuje dodatne sankcije Sjedinjenih Američkih Država protiv brazilskih zvaničnika. Nakon što je petočlano veće Vrhovnog suda Brazila formiralo većinu za donošenje osuđujuće presude protiv bivšeg predsednika te zemlje, za navodnu zaveru da izvede državni udar posle poraza na izborima 2022. godine. „ Imaćemo čvrst odgovor akcijama od strane američke vlade
